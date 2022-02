Vidal chiamato a sostituire Barella, prestazione da vero lottatore – CdS

Vidal autore di una gran prova in Inter-Liverpool, sostituisce Barella nel migliore dei modi. Una prova d’amore, come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport.

PARTITA DI CUORE – Ci mette tutto quello che può, Arturo Vidal, anche se questo Liverpool è troppo forte e riesce a superare la barriera nerazzurra. Prestazione maiuscola del centrocampista che si impegna, difende e riparte. Vidal non fa rimpiangere Barella, per intenderci. Ma il calcio è questo: giochi una buona partita, anche considerando l’avversario, ma poi alla fine, non raccogli nulla. La prova di Arturo Vidal contro il Liverpool è stata una vera prova d’amore per l’Inter, e di passione per il calcio – sottolinea il quotidiano romano – dimostrandosi fedele a Simone Inzaghi nonostante l’addio di Antonio Conte.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Perrone