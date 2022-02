Rinnovi dirigenti, la firma solo un atto formale: annuncio nelle prossime ore

Da adesso ogni momento è buono per annunciare il rinnovo dei contratti della dirigenza tecnica dell’Inter. Solo una formalità, così come annunciato ieri dall’Amministratore Delegato nerazzurro, Beppe Marotta prima di Inter-Liverpool (vedi articolo).

RINNOVI – Tutto pronto per l’ufficialità, l’Inter ha trovato l’accordo con la dirigenza tecnica e presto ci sarà l’annuncio. Già nelle prossime ore è atteso un comunicato da parte del club per il rinnovo dell’Amministratore Delegato, Beppe Marotta, del Direttore Sportivo, Piero Ausilio, e del suo vice, Dario Baccin. Gli accordi sono già stati sistemati, e la firma resta solo una formalità, così come confermato dallo stesso Marotta, ieri, prima di Inter-Liverpool: «La firma rappresenta un atto formale, siamo tutti contenti di proseguire in un club così importante accanto ad una società che c’è stata sempre vicina e vuole qualcosa di importante».