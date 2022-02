Inter-Liverpool, le pagelle: Bastoni perde Firmino. Bene Calhanoglu – TS

Inter-Liverpool, sconfitta amara per i nerazzurri, che si arrendono solo nel finale per due gol nati da azione da palla inattiva. Bastoni, errore su Firmino. Calhanoglu il migliore: le pagelle secondo il Tuttosport

LE PAGELLE – Inter-Liverpool si è conclusa con una sconfitta beffa per i padroni di casa, che si arrendono ai “Reds” dopo 65′ di ottimo livello. Positiva la prova di Skriniar: il difensore nerazzurro sfiora il gol su angolo e in difesa fa valere la sua fisicità salvando anche un gol su Luis Diaz, voto 7. Da rivedere le prestazioni di Bastoni ed Handanovic: il difensore, al rientro dall’infortunio, macchia la sua prestazione perdendosi Firmino in occasione dello 0-1 dei “reds”, voto 5. Colpe condivise con il portiere sloveno che, sulla conclusione, poteva fare certamente di più, voto 5,5. Buona prestazione per Dumfries: l’olandese non fa mancare il suo apporto in fase offensiva e costringe Robertson nella sua metà campo. Sfiora il gol su azione da corner, voto 6,5. Migliore in campo Hakan Calhanoglu: per il turco prestazione “gigante”. Oltre alla traversa clamorosa, mette lo zampino su ogni azione pericolosa dei nerazzurri, lottando in mezzo al campo come il miglior Barella. Voto 7

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino