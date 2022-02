Marotta: «Inter, sarà gara di Vidal. Bologna? Difficile inserirla. Su Perisic…»

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League. L’AD nerazzurro su Vidal ma anche rinnovi e recupero col Bologna

VIDAL E RINNOVI − Le parole di Marotta su due temi importanti: «Vidal ha dalla sua, oltre alla qualità, una forte esperienza che oggi conta tantissimo. Ha giocato in grandi club e si è tolto grandi soddisfazioni, credo che sia la sua partita. Siamo soddisfatti perché questo appuntamento mancava da 10 anni, quindi c’è orgoglio. Ma abbiamo anche ambizione e l’affrontiamo consapevoli di poter recitare un ruolo importante. Rinnovi dirigenziali? La firma rappresenta un atto formale, siamo tutti contenti di proseguire in un club così importante accanto ad una società che c’è stata sempre vicina e vuole qualcosa di importante. Giocatori? Siamo in fase di negoziazione, ma nel momento in cui i giocatori svincolati vogliono continuare fa sempre piacere. Parlo di Perisic».

RECUPERO − Marotta sulla gara contro il Bologna: «Recupero Bologna? Può anche darsi che le possibilità di vittorie siano poche ma abbiamo deciso di provarci. Sulla partita se sarà da rifare non ci saranno polemiche ma inserirla nel calendario è complicato. Dobbiamo giocare due turni di Coppa Italia e la speranza esigua di continuare in Europa. Andava rispetto l’iter giuridico perché le ragioni nostre erano diverse da quelle dell’Inter anche se fuori da ciò sono buoni».