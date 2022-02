Nota tattica di Inter-Liverpool: Dumfries e Perisic dominano le fasce

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Liverpool parliamo della prestazione di Dumfries e Perisic.



FASCE FONDAMENTALI – L’Inter contro il Liverpool ha dimostrato una personalità persino inaspettata. I nerazzurri sono riusciti a imporre il proprio gioco anche ad un avversario di così alto livello, nei primi ottavi di Champions League giocati in dieci anni. Nessun timore e idee chiare. Soprattutto in una cosa: il gioco sulle fasce. Gli uomini di Inzaghi hanno disputato una gran gara sugli esterni, andando a colpire i Reds proprio in un loro punto di forza storico.

ANCORA PROTAGONISTI – Due giocatori sono stati protagonisti assoluti. I due esterni di centrocampo appunto, Perisic e Dumfries, che si sono proposti come principali sbocchi offensivi della manovra. Risultando continui, efficaci e pericolosi. In impostazione, rifinitura, conclusione. Questa è la loro heatmap cumulata, presa da WhoScored:

Il croato si è alternato tra trequarti difensiva e offensiva, grazie al preziosissimo supporto di Alessandro Bastoni, sempre abilissimo sia a impostare da dietro che a leggere gli spazi e inserirsi, ed è stato fondamentale coi suoi uno contro uno a puntare la difesa avversaria. L’olandese invece è partito generalmente più basso, con precise indicazioni in copertura preventiva, pronto però ad attaccare la profondità senza palla. Questa è la grafica dei loro tocchi, sempre da WhoScored:

Curiosamente sono equamente divisi, 52 a testa. Anche qui si nota come il numero 14 (in alto) sia più presente sul fondo, mentre il 2 (in basso) sulla la trequarti e poi tagliando verso il centro. Quasi pari anche i passaggi: 37 per Perisic e 36 per Dumfries (oltre il doppio della sua media). Nella loro partita anche un tiro a testa, oltre a corsa e presenza difensiva costante. Quelli che sono stati i principali protagonisti di Napoli-Inter insomma si sono confermati.

I PIÙ IN FORMA – Inzaghi ha puntato forte sulle fasce. Sia per non correre rischi in pressing impostando troppo centralmente, sia per cercare spazi dietro ai giocatori del Liverpool, famosi per la loro propensione offensiva. Perisic e Dumfries hanno interpretato alla grande la gara. Col primo più protagonista palla al piede e il secondo coi movimenti negli spazi. Dimostrando di essere probabilmente i giocatori più in forma della squadra. L’Inter in questo momento ha il loro apporto nelle due fasi come certezza assoluta.