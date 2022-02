Top e Flop di Inter-Liverpool: Perisic superiore, altri 2 bene! 3 si assentano

Inter-Liverpool si è chiusa con la vittoria per 0-2 degli inglesi che risolvono la partita con Firmino e Salah (vedi report). I nerazzurri di Inzaghi giocano per 75 minuti una partita coraggiosa e di alto livello ma non capitalizzano fino al crollo nel finale di partita. Dumfries e Perisic spingono tantissimo mettendo in difficoltà i Reds mentre l’attacco delude ancora una volta. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: PERISIC SPINGE COME UN FORSENNATO E CREA PERICOLI, DUMFRIES FA LA STESSA COSA SULL’ALTRA CORSIA, SKRINIAR INVALICABILE

IVAN PERISIC – Calciatore di altro livello e anche oggi lo ha dimostrato. Il croato sulla corsia sinistra mette in seria difficoltà il Liverpool. Dalle sue sgroppate e dai suoi piedi nascono le azioni più pericolose, manca solo quel guizzo in più per fare il colpo grosso.

DENZEL DUMFRIES – Ha piedi meno raffinati rispetto al suo pari ruolo ma come spinta in fase offensiva non gli si può rimproverare nulla. Regge il ritmo, il livello e la maggior qualità degli avversari dimostrando coraggio e grinta. Una stagione in crescendo.

MILAN SKRINIAR – Dà l’idea di essere invalicabile e per lunghissimi tratti di partita lo è. Lo slovacco non fa passare nemmeno uno spillo rendendo complicata la vita degli attaccanti Reds. Nell’uno contro uno è da applausi a scena aperta. Nel finale di partita, mentre i compagni naufragano, lui prova a rimanere a galla.

I FLOP DELL’INTER: LAUTARO MARTINEZ ANCORA ASSENTE, DZEKO VOLENTEROSO MA POCO PROTAGONISTA, BROZOVIC SVOGLIATO

LAUTARO MARTINEZ – L’astinenza dal gol prosegue e comincia a pesare. L’argentino è sempre molto volenteroso ma sembra quasi essersi dimenticato del suo ruolo. Sfiora il gol a inizio partita ma è uno dei pochi momenti da ricordare, per il resto impalpabile.

EDIN DZEKO – Segna un gol ma è in fuorigioco, un po’ il riassunto della sua partita. Tanto sacrificio, ma anche molti errori. Il numero 9 interista ci prova come sempre, ma non vede mai la porta. Da un giocatore con la sua esperienza ci si aspettava molto di più. Le gioca tutte e forse un po’ di stanchezza è giustificabile.

MARCELO BROZOVIC – Era uno degli uomini più attesi in mezzo al campo e invece è stato il grande assente. Il croato è sfortunato sulla deviazione che porta al secondo gol del Liverpool ma in generale non dà quel tocco in più alla manovra dell’Inter. Spento e molle.

