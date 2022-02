Moviola Inter-Liverpool: giusto annullare il gol di Dzeko, Marciniak liscio

Inter-Liverpool ha avuto Szymon Marciniak come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2021-2022 e finito 0-2. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione polacca, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-LIVERPOOL, PRIMO TEMPO – Szymon Marciniak voto 6.5. Partita nella quale c’è davvero pochissimo da dire a livello di episodi arbitrali, molto corretta e senza neanche un ammonito. La prima metà di gara fila via liscia, ci sono due minuti di recupero per il problema accusato da Stefan de Vrij. Al 37′ azione insistita del Liverpool, con due respinte di Marcelo Brozovic (sulla linea di fondo) e Milan Skriniar (sul tiro finale di Diogo Jota). Hanno ribattuto in maniera corretta, non certo con la mano: nessuna protesta. Marciniak fa correre molto, magari non sempre con un metro di giudizio coerente ma senza inventarsi falli.

MOVIOLA INTER-LIVERPOOL, SECONDO TEMPO – L’unica volta che l’Inter riesce a tirare in porta in tutta la partita, facendo peraltro gol, ovviamente è fuorigioco. All’ora di gioco Edin Dzeko è avanti di poco su un bel lancio di Arturo Vidal, a nulla vale il fatto che riesce a battere Alisson Becker nell’uno contro uno. Il bosniaco è invece in posizione regolare al 71′, ancora una volta lanciato in profondità, ma anziché fare il pallonetto col portiere che stava rientrando tenta un inutile assist venendo murato. Occasione sprecata e gran peccato perché era buona. Lo 0-2 nasce da un fallo del tutto inutile di Arturo Vidal, che entra in maniera pericolosa su Trent Alexander-Arnold che sembrava aver perso il pallone. Da lì il Liverpool gioca e raddoppia, chiudendo la partita e il discorso qualificazione. I tre minuti di recupero finali, che da regolamento devono starci, prolungano soltanto un qualcosa di già definito.