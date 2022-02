Inter-Liverpool, sfortuna nera e crollo nel finale: 0-2 a San Siro

Termina Inter-Liverpool, sfida valevole per gli ottavi di finale della UEFA Champions League. Ecco quanto successo a San Siro, con i nerazzurri che crollano nel finale con anche una buona dose di sfortuna.

FORCING SENZA RETI – Dopo il primo tempo terminato con il punteggio di 0-0 (vedi report), riprende Inter-Liverpool. Sono i nerazzurri a entrare col piglio migliore nella ripresa, andando a più riprese vicini alla porta di Alisson senza trovare però la zampata giusta. Jurgen Klopp corre ai ripari, aggiungendo all’ingresso di Roberto Firmino (all’intervallo) quelli di Luis Diaz, Jordan Hendersson e Naby Keita. I nerazzurri continuano in ogni caso a tenere bene il campo e a presentarsi a più riprese nei pressi della porta avversaria, non trovando però il guizzo finale per sbloccare il risultato. Cambio anche per Simone Inzaghi al 70′, uno dei “classici” degli ultimi tempi: fuori Lautaro Martinez e dentro Alexis Sanchez.

Inter-Liverpool, nerazzurri da applausi ma crollo nel finale

CROLLO FINALE – Il risultato resta bloccato fino al 76′, quando di fatto il primo tiro in porta del Liverpool permette ai Reds di passare in vantaggio. Su calcio d’angolo Roberto Firmino anticipa tutti e – nonostante colpisca di nuca – trova una traiettoria che fa infilare il pallone nell’angolino dove Samir Handanovic non può arrivare. L’Inter prova a reagire, ma al minuto 83 arriva la rete che chiude la partita e – con ogni probabilità – anche il discorso qualificazione: punizione dalla destra, van Dijk mette dietro di testa senza che de Vrij riesca ad allontanare, Mohamed Salah batte a rete e decisiva in questo caso è la sfortunata deviazione di Milan Skriniar. Termina così Inter-Liverpool, con il punteggio di 0-2. Discorso qualificazione appeso veramente a un filo.

INTER 0 – 2 LIVERPOOL

MARCATORI: Firmino (L) al 75′, Salah (L) all’83’

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 13 A. Ranocchia, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 38 Sangalli, 47 Franco Carboni, 88 Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi

LIVERPOOL (4-3-3): 1 Alisson; 66 Alexander-Arnold, 5 Konaté, 4 van Dijk (C), 26 Robertson; 6 Thiago Alcantara, 3 Fabinho, 67 Elliott; 11 Salah, 20 Diogo Jota, 10 Mané.

A disposizione: 62 Kelleher; 7 Milner, 8 N. Keita, 9 Firmino, 12 J. Gomez, 14 J. Henderson, 15 Oxlade-Chamberlain, 18 Minamino, 21 Tsimikas, 23 Luis Diaz, 27 Origi, 32 Matip.

Allenatore: Jurgen Klopp