Il Verona c’è e avvisa l’Inter: Genoa KO. Si ferma l’imbattibilità di Blessin

Il Verona batte il Genoa 1-0 grazie alla rete di Simeone. Si ferma a otto la striscia di risultati utili consecutivi di Blessin. Inter avvisata, il Verona non molla

STOP IMBATTIBILITÀ − Il Verona batte il Genoa 1-0 stoppando la grande imbattibilità di Blessin che durava da ben otto partite. Pronti via e al Bentegodi è Giovanni Simeone a sbloccare subito la situazione. Minuto 5, Bessa suggerisce per l’argentino che davanti Sirigu non sbaglia facendo 1-0. La squadra di Tudor spinge alla ricerca del doppio vantaggio e ci va vicinissima al 24′ con Caprari che dal limite dell’area becca il palo destro a Sirigu battuto. Il Genoa fatica a costruire gioco rendendosi poco pericolosa. Nella ripresa, buona gestione della gara da parte degli scaligeri che rischiano pochissimo. Il Verona si presenta alla grande in vista della gara di San Siro contro l’Inter di sabato prossimo.