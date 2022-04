Inter, attacco ancora non pervenuto. Difesa salva tutto

Anche in occasione di Juventus-Inter i nerazzurri hanno mostrato gravi problemi in attacco. Non soltanto in termini puramente numerici e di gol segnati, ma anche a livello di prestazione generale. A salvare il risultato ci ha pensato ancora una volta una difesa attenta e rocciosa.

NON PERVENUTI – Altra brutta prestazione quella di Edin Dzeko e Lautaro Martinez in Juventus-Inter (vedi focus). Pochi palloni toccati, scelte sbagliate, zero tiri verso la porta e tanto nervosismo (specialmente l’argentino). A salvare in minima parte la faccia del reparto offensivo nerazzurro ci ha pensato Joaquin Correa, che dopo il suo ingresso ha servito un ottimo pallone in area ad Arturo Vidal – che ha sprecato tutto – ed è andato vicino alla rete con un gol sbagliato da posizione favorevole. In ogni caso troppo poco per una squadra che punta alla vittoria dello scudetto.

DIFESA FONDAMENTALE – Se l’attacco delude, la difesa invece si rende ancora una volta protagonista. Juventus-Inter ha infatti visto un’ottima prestazione da parte di Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio, anche se un po’ meno convincente è stata la partita di Alessandro Bastoni, in netta difficoltà sull’out di sinistra. Specialmente lo slovacco ha come al solito dominato dietro, rendendo di fatto praticamente innocuo il pericoloso Dusan Vlahovic (salvo in un’unica occasione, dove la palla è sfilata di poco fuori dalla porta di Handanovic).

Inter, attacco in affanno ma difesa registrata. Strada per le ultime gare

STRADA DA SEGUIRE – Insomma, Juventus-Inter ha ancora una volta mostrato le lacune della formazione di Simone Inzaghi. Che questa volta, però, può sorridere. Per una volta, infatti, sono stati i nerazzurri a uscire dal campo con i tre punti dopo aver subìto all’interno della partita e non viceversa. Una partita per certi versi simile a quella ad Anfield contro il Liverpool, dove fu proprio Milan Skriniar a uscirne con la palma di migliore in campo. In attesa di sistemare l’attacco, questa è la strada da seguire fino a fine stagione. Prima di tirare definitivamente i conti di una stagione tutt’altro che semplice.