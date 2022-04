Dumfries, la Juventus nel suo destino nerazzurro: due highlights

Per Denzel Dumfries la Juventus è stata la squadra crocevia della sua esperienza in nerazzurro. All’andata, con il punto più basso dopo il (generoso) rigore causato a fine partita. Al ritorno, con un rigore guadagnato e una prestazione tra i migliori in campo (vedi pagelle).

DA MILANO… – San Siro, Inter-Juventus. Denzel Dumfries entra in campo a partita in corso, in una sfida che i nerazzurri conducono per 1-0. Fino al 90’, quando proprio l’olandese causa il rigore che sancirà l’1-1 finale. Il punto più basso, probabilmente, toccato dall’esterno in nerazzurro. Tante le critiche, amplificate anche dall’avversario e dal tipo di partita. Da lì ci penseranno i compagni a sostenerlo, tra cui Danilo D’Ambrosio che dopo aver segnato – pochi giorni dopo – nella trasferta di Empoli, lo va ad abbracciare nella sua esultanza. Poi l’infortunio di Matteo Darmian che lo porta a prendere il suo posto e a inanellare gare sempre più convincenti. Con i gol contro Salernitana e Torino.

…A TORINO – Allianz Stadium, Juventus-Inter. Questa volta Denzel Dumfries parte titolare, dopo un ballottaggio vinto (pretattica?) con Matteo Darmian. L’olandese è uno dei migliori in campo, anche a livello di personalità. Poco prima del fischio finale (questa volta del primo tempo) è lui a incunearsi in area e a ottenere un fallo importantissimo. Calcio di rigore. La situazione si è ribaltata. Il resto è storia. Impossibile, però, non incatenare il destino nerazzurro di Dumfries proprio alle due gare contro i bianconeri. Dopo ieri, anche quella macchia rimasta sulle sue prestazioni è stata cancellata dalla memoria dei tifosi.