Vanheusden, infortunio al ginocchio: arriva l’esito degli esami più temuto

Zinho Vanheusden Standard Liegi

Zinho Vanheusden, difensore dello Standard Liegi su cui l’Inter vanta un diritto di recompra, ha subito un brutto infortunio ieri

INFORTUNIO – Purtroppo è giunta la conferma di quello che tutti avevano temuto immediatamente ieri vedendo le immagini. Come riportato da Nieuwsblad.be, gli esami effettuati stamani all’ospedale CHC di Liegi non lasciano spazio a dubbi. Zinho Vanheusden, difensore dello Standard Liegi su cui l’Inter vanta un diritto di recompra, si è strappato i legamenti crociati del ginocchio destro. Il giocatore si opererà questa settimana. Per lui la stagione è finita.

