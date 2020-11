VIDEO – Milito dagli errori alla redenzione: l’Inter vince col Lille

Diego Milito foto Steindy / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 2 novembre 2011. I nerazzurri raddrizzano il loro percorso in Champions League, trovando la terza vittoria consecutiva. Contro il Lille viene bissato il successo dell’andato, grazie al 2-1 di San Siro. Reti di Samuel e Milito, ma il Principe avrebbe potuto concludere con una tripletta.

Inter-Lille 2-1: il tabellino

INTER – Castellazzi; Zanetti, Lucio, Samuel, Chivu; Stankovic, Motta, Cambiasso; Sneijder (67′ Alvarez); Zarate (80′ Pazzini), Milito (90′ Obi). All. Ranieri

LILLE – Landreau; Debuchy, Rozenhal, Beria, Chedjou; Pedretti, Mavuba, Cole (71′ Payet), Sow (60′ Obraniak); Hazard, Jelen (46′ de Melo). All. Garcia

Gol: 18′ Samuel, 65′ Milito (I), 83′ de Melo (L)

Ammoniti: Samuel (I), Beria, Rozenhal (L)

Il resoconto

La Champions League 2011/12 dell’Inter inizia nel peggior dei modi, a causa della sconfitta casalinga contro il Trabzonspor. Ma l’arrivo di Claudio Ranieri al posto di Gian Piero Gasperini sulla panchina nerazzurra riesce a raddrizzare il cammino. Il tecnico romano inanella due vittorie consecutive nel girone di andata, e porta il filotto a tre con la prima di ritorno. Che si gioca a Milano, contro il Lille (battuto 0-1 in Francia). La sfida è già in discesa per i nerazzurri, che al 18′ passano in vantaggio grazie a uno stacco imperioso di Walter Samuel. Poi inizia la personale lotta tra Diego Milito e il gol. Il Principe avrebbe potuto segnare già nei primi minuti di gara, ma la traversa si oppone al suo tiro. A inizio ripresa, altra occasione capitale: Samuel beffa la linea del fuorigioco e serve il connazionale che, completamente libero, spara alle stelle. Poi, al 65′, la sfortuna si prende una pausa: Javier Zanetti slalomeggia sulla destra ed entra in area, dove serve Milito ancora una volta solo a pochi passi dalla linea di porta. Sbagliare è impossibile: 2-0 Inter. Ininfluente il 2-1 finale di de Melo. Nel video Dailymotion di “sweeneypod” tutti gli highlights della gara: