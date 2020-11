VIDEO – Vanheusden, no! Ancora un infortunio al...

VIDEO – Vanheusden, no! Ancora un infortunio al ginocchio per l’ex Inter

Zinho Vanheusden Standard Liegi

Ancora un infortunio per Zinho Vanheusden. L’ex difensore nerazzurro ora allo Standard Liegi (l’Inter ha una recompra) si è infatti fatto male durante il match di oggi contro l’Oostende

INFORTUNIO – Le ginocchia di Zinho Vanheusden cedono ancora. Minuto 18′ di Standard Liegi-Oostende, contrasto in area di rigore con un avversario, il piede messo male e una torsione non regolare; poi le urla di dolore. Pochi minuti dopo l’inevitabile sostituzione. Ora per l’ex difensore dell’Inter gli esami di rito, ma la paura è tanta sopratutto se ti sei già rotto un legamento crociato anteriore. Nelle immagini di Eleven Sport Olanda ecco l’infortunio: