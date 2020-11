Paganin: “De Vrij? Ieri due errori. Eriksen non sfrutta occasioni. Inter…”

Condividi questo articolo

Massimo Paganin

Massimo Paganin, ex difensore dell’Inter e ora commentatore, ha parlato del rendimento dei nerazzurri guidati da Antonio Conte. Inevitabile anche il riferimento a Lautaro Martinez

ERRORI – Massimo Paganin ha parlato a “Radio 24” durante la trasmissione “Tutti Convocati”. Queste le sue parole sull’Inter di Antonio Conte: «Ieri ci sono stati due errori individuali di de Vrij che però è stato il miglior difensore dell’anno scorso. La squadra comunque sta cambiando ed è in crescita, anche se è vero che forse è in ritardo rispetto ad altre squadre. Conte sta dando delle opportunità ad Eriksen, che non le sta sfruttando. Guardando la cosa da fuori si vede che non riesce a incidere sulla partita».

ATTACCO – Paganin ha chiuso parlando di Lautaro Martinez: «È Lukaku-dipendente, è bravo a muoversi attorno al belga. Deve crearsi spazi da solo. Sta facendo bene e ha 23 anni, ma è arrivato il momento di fare quel salto di qualità che ci si aspetta. Se sei un giocatore importante da te si pretende di più e da questo punto di vista lui deve crescere perchè nel calcio non c’è tempo».