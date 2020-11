Sassuolo, colpo a Napoli e secondo posto in classifica! Roma OK

Manuel Locatelli of Sassuolo italian soccer Serie A season 2019/2020 – Photo credit Vincenzo Izzo – Dreamstime.com

Sono terminate le due sfide delle 18 in questa sesta giornata della Serie A 2020/2021. A conquistare i tre punti sono il Sassuolo di Roberto De Zerbi e la Roma guidata da Paulo Fonseca.

VOLO SASSUOLO – In quello che era uno spareggio per il secondo posto in classifica ad avere la meglio, nonostante le assenze di Domenico Berardi, Ciccio Caputo e Filip Đuričić, è il Sassuolo di Roberto De Zerbi. I neroverdi infatti sbancano il San Paolo grazie al calcio di rigore di Manuel Locatelli al 58′ e al primo gol italiano di Maxime Lopez al 95′. L’ex centrocampista del Milan spiazza Ospina e porta i suoi al secondo posto in classifica a quota 14 punti, proprio a -1 dalla sua ex squadra. Il Napoli resta a 11 punti come l’Inter di Antonio Conte.

CONTINUITÀ ROMA – A 11 punti in classifica sale invece la Roma. I giallorossi superano senza grossi problemi la Fiorentina sbloccando subito il match con la rete di Leonardo Spinazzola dopo 12 minuti. Di Pedro al 70′ la rete del definitivo 2 a 0 per gli uomini di Paulo Fonseca.