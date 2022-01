Vaciago: «Scamacca? Da Juventus e Fiorentina un favore all’Inter»

Scamacca sarà uno dei nomi che infiammeranno il prossimo mercato, quello estivo, con l’Inter che ora sembra avere campo libero. Vaciago, giornalista di Tuttosport, in collegamento con Sportitalia segnala come Juventus e Fiorentina abbiano fatto indirettamente un favore ai nerazzurri.

IL “FAVORE” – Guido Vaciago guarda gli scenari: «Giuseppe Marotta è sempre un mercato avanti, è uno che studia molto l’aspetto della programmazione. Devo dire che, in qualche modo, la Juventus e la Fiorentina hanno fatto un favore su Gianluca Scamacca. Se Dusan Vlahovic fosse andato in Premier League, per esempio, su di lui si sarebbe scatenata un’asta fra la Juventus e l’Inter, che ha disperato bisogno di un centravanti. Scamacca era un obiettivo, era stato anche cercato. Ora che la Juventus ha sistemato le cose in maniera egregia con Vlahovic chi è che farà concorrenza all’Inter su Scamacca? Bisogna vedere, per carità: mancano sei mesi al mercato estivo e possono arrivare altri club esteri. Però su Scamacca l’Inter ora ha strada libera. Il Borussia Dortmund lo considera, ed è un complimento enorme per il nostro attaccante, una sorta di sostituto di Erling Haaland, che sa di dover cedere. Non so però se Scamacca abbia voglia di misurarsi con la Bundesliga: da questo punto di vista l’Inter ha un vantaggio. Poi da qui a giugno qualsiasi cosa può succedere».