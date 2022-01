Criscitiello: «Inter, mercato intelligente. Marotta pronto, su Gosens dipende»

L’Inter chiuderà il mercato alle 20 di stasera con Caicedo e Gosens in più in rosa. Criscitiello, da TuttoMercatoWeb, valuta quanto fatto da Marotta in questo mese di gennaio e lo fa in maniera tendenzialmente positiva.

IL GIUDIZIO – “L’Inter doveva stare ferma, invece, ha fatto un mercato intelligente. Tutto dipenderà da come si riprenderà Robin Gosens che non vede il campo da tanto tempo e le condizioni restano un punto di domanda. Felipe Caicedo sarà utile visti i tanti impegni e Simone Inzaghi sarà bravo a sfruttarlo come già accaduto alla Lazio. Giuseppe Marotta si è fatto trovare pronto e alla prima occasione l’ha messa dentro”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Michele Criscitiello