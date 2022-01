Biasin: «Scamacca-Inter concreto ma non certezza. Inzaghi accontentato»

Biasin ha parlato a Footballnews24 del mercato dell’Inter, che si concluderà oggi alle 20. Inzaghi accontentato a gennaio, per l’estate l’obiettivo numero uno sarà Scamacca.

GENNAIO PROFICUO – Fabrizio Biasin dà un giudizio sul mercato dell’Inter, che chiude oggi: «Servivano due pedine per completare la rosa di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino aveva richiesto espressamente un attaccante e un esterno a sinistra ed è stato accontentato. Felipe Caicedo lo conosce molto bene e per quanto riguarda Robin Gosens stiamo parlando di uno degli esterni più forti sul panorama mondiale. Credo che sia un mercato assolutamente soddisfacente».

IL PROSSIMO – Biasin si sposta sul mercato estivo: «Penso che Gianluca Scamacca sia sul taccuino di tante squadre, perché sta dimostrando di essere un attaccante con ottime prospettive. Di conseguenza credo che anche l’Inter abbia messo le sue fiches sul giocatore. In questo momento le voci di calciomercato lo danno quasi per certo all’Inter, soprattutto ora che la Juventus ha acquistato Dusan Vlahovic. Penso che sia un’opportunità concreta, ma non una certezza».

Fonte: footballnews24.it – Stefano Sorce