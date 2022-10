UFFICIALE − La Fifa risarcirà i club ‘coinvolti’ nel Mondiale: il comunicato

La Fifa va in aiuto di tutti quei club che lasceranno i propri giocatori per il Mondiale in Qatar. È arrivata una nota ufficiale da parte del massimo organismo internazionale

COMUNICATO − “Questa iniziativa ha già visto 416 club di 63 federazioni affiliate beneficiare dello stesso importo dopo il Mondiale del 2018. Per la prima volta, i club potranno candidarsi digitalmente attraverso la piattaforma FIFA Professional Football Landscape con circa 10.000 USD da ricevere per ciascuno dei giorni in cui il giocatore in questione rimane con la sua squadra nazionale durante la Coppa del Mondo e il periodo di preparazione ufficiale. Il compenso sarà corrisposto a tutti i club per i quali il calciatore ha giocato nei due anni precedenti la Coppa del Mondo 2022. Il Club Benefits Program fa parte di un più ampio accordo di collaborazione tra la FIFA e l’European Club Association, lanciato per la prima volta in anticipo della World Cup™ 2010 e ulteriormente estesa nel 2015 per coprire sia la World Cup™ 2018 che quella del 2022″.

Fonte: Fifa.com