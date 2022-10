Youth League, Barcellona-Inter U19: data, ora, cronaca e dove vederla

Torna la UEFA Youth League, la competizione europea dedicata ai settori giovanili. Nella 4ª giornata del girone C, i nerazzurri affronteranno il Barcellona dopo l’1-6 dell’andata. La partita si giocherà in casa dei catalani, e precederà la supersfida in programma la sera al Camp Nou (vedi informazioni). Di seguito tutte le informazioni per seguire Barcellona-Inter U19 e per scoprire dove seguirla in diretta TV e live streaming, oltre alla cronaca testuale disponibile su Inter-news.it

OBIETTIVO RISCATTO – L’Inter Primavera vola in Spagna per affrontare il Barcellona nella 4ª giornata della UEFA Youth League. I nerazzurri sono motivati e vogliono riscattare il pesante 1-6 dell’andata. Il match andrà in scena domani – mercoledì 12 ottobre – alle ore 16.00, presso lo stadio Johan Cruijff. Ad arbitrare l’incontro sarà il finlandese Mohammed Al-Emmara. Su Inter-news.it il LIVE partirà alle 15,30. Dopo il fischio finale dell’incontro seguiranno il tabellino e le pagelle dettagliate. Al momento non è ancora stata comunicata alcuna informazione né sulla diretta TV né sul LIVE streaming di Barcellona-Inter di Youth League, pertanto daremo eventuali aggiornamenti appena possibile. La partita dell’Inter Under-19 di Chivu precederà quella della Prima Squadra di Simone Inzaghi in UEFA Champions League, prevista al Camp Nou alle 21.