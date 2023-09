L’Udinese di Samardzic si ferma col Frosinone: solo un pareggio in casa!

L’Udinese si ferma in casa, contro il Frosinone, nella terza giornata di campionato. Zero gol, a parte uno annullato, insieme a due rigori.

FINALE – Udinese-Frosinone, valida per il terzo turno di Serie A, termina 0-0. Nel primo tempo i padroni di casa rischiano subito grosso. Al 10′ Soulé colpisce il palo e sfiora il vantaggio. Poi, al 28′, un intervento falloso in area da parte di Ferreira ai danni di Gelli. L’arbitro prima concede il rigore, poi dopo un cheek del VAR lo annulla per fuorigioco. La stessa situazione si verifica all’inizio della ripresa: al 46′ il direttore di gara fischia un rigore, questa volta in favore dell’Udinese. L’esame al VAR, però, grazia anche il Frosinone, che al 50′ rischia di passare in svantaggio per un autogol di Simone Romagnoli. Annullato anche questo perché il pallone, messo in mezzo da Thauvin aveva superato la linea di fondo. L’apporto di Samardzic quest’oggi non basta all’Udinese, che si ferma in casa contro il Frosinone.