Un ex Inter decide la vittoria del Bologna: un’altra sconfitta per Ranieri

Dopo quella contro l’Inter arriva un’altra sconfitta per Ranieri, decisa proprio da un ex nerazzurro. Il Bologna-Cagliari termina 2-1.

GOL VITTORIA – A sbloccare Bologna-Cagliari, al 22′, è Zito Luvumbo, che nella sfida della scorsa settimana ha dato filo da torcere all’Inter. I padroni di casa, poi, spingono forte per riuscire a riportare il match sul risultato di parità. Radunovic deve metterci la manona in due occasioni: una su Karlsson e una su Zirkzee. Nella ripresa, precisamente al 59′, il Bologna riesce a pareggiare proprio con il sinistro di Zirkzee. Al 71′ i rossoblù hanno un’altra opportunità per allungare la distanza con un rigore assegnato in seguito a un tocco di braccio in area di rigore. Possibilità, però, fallita da Orsolini che sbaglia dal dischetto. All’89’, comunque, i padroni di casa chiudono definitivamente la sfida con l’ex Inter Giovanni Fabbian entrato dalla panchina solo pochi minuti prima. Il giovane calciatore con un’intuizione riesce a recuperare il pallone, bloccato in un primo momento dal portiere, e a metterlo in rete.