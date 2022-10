Turrini: «Inzaghi, un fatto preoccupante. Situazione da cui non si esce»

Il giornalista di fede nerazzurra Leo Turrini ha espresso tutte le sue preoccupazioni per il momento dell’Inter. Intervistato da calciomercato.com, si è soffermato soprattutto sulla situazione di Simone Inzaghi.

PREOCCUPAZIONE – Come la maggior parte dei tifosi dell’Inter, anche Leo Turrini è preoccupato per la situazione in casa nerazzurra. Il noto giornalista di fede nerazzurra ha commentato così quanto visto fin qui in stagione: «Compresa la Champions League fanno cinque sconfitte su dieci. È un record alla rovescia, roba che neanche de Boer. Non saprei nemmeno chi mettere al suo posto. Tolte rarissime eccezioni, i cambi in corsa sulla panchina nerazzurra hanno prodotto zero. È preoccupante il fatto che Inzaghi abbia detto di aver ritrovato l’Inter migliore contro la Roma. Abbiamo visto un’altra partita. Forse soffriamo tutti di allucinazioni tranne lui. Purtroppo non se ne esce».