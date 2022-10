Inter Under 15, vittoria schiacciante e punteggio pieno: goleada al Sudtirol

Vittoria schiacciante per l’Inter Under 15 nella seconda giornata del girone B del campionato di Serie A e B. Schiantato il Südtirol con un punteggio più che tennistico.

GOLEADA – Grande vittoria per l’Inter Under 15, che oggi ha letteralmente distrutto il Südtirol con una goleada. Un 7-0 che vale la seconda vittoria in due giornate di campionato e il primo posto a sei punti nel girone B del campionato di Serie A e B. Nerazzurrini ora attesi dalla trasferta contro l’Hellas Verona della prossima domenica, per continuare con il percorso intrapreso in questo inizio.