Dimarco in Inter-Roma conferma a Inzaghi un’indicazione ben precisa

Dopo le ottime prestazioni con la nazionale in UEFA Nations League, Federico Dimarco ha confermato in Inter-Roma il suo buon periodo di forma. Tra i giocatori nerazzurri, infatti, lui è stato uno dei pochi a salvarsi e non soltanto per il gol. Confermando a Simone Inzaghi un’indicazione ben precisa.

RUOLO GIUSTO – Federico Dimarco conferma un’indicazione ben precisa a Simone Inzaghi dopo Inter-Roma. Un’indicazione già arrivata dalle partite disputate in Nations League con l’Italia, con buonissimi risultati. Anche ieri, proprio come nella gara contro l’Ungheria, Dimarco ha trovato la rete. Purtroppo non sufficiente ai nerazzurri per portare via un risultato positivo dalla sfida di San Siro. Per il tecnico è arrivata un’ulteriore indicazione precisa sul suo ruolo, ovvero quello di quinto di sinistra di centrocampo. Con ben altri risultati, rispetto a quando viene schierato come braccetto difensivo. Nella speranza che, viste le condizioni di Robin Gosens, la questione relativa alla fascia possa essere risolta. Per potersi concentrare su altri ben più gravi problemi.