RISULTATO RAGGIUNTO – A specifica domanda sulla preoccupazione per la situazione finanziaria dell’ Inter , Marco Tronchetti Provera risponde con le stesse parole già utilizzate dagli uomini-chiave del Club nerazzurro: «L’Inter è stata pronta tutto l’anno e abbiamo ottenuto il risultato. Ora godiamoci lo scudetto e basta». Tronchetti Provera non dà appuntamento “a fine stagione” come fatto dagli altri, ma va ricordato che nei prossimi giorni ci sarà l’addio ufficiale di Pirelli nello storico ruolo di main sponsor dell’Inter. Un evento altrettanto importante in casa nerazzurra, dopo la vittoria del 19° Scudetto.

