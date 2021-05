Lautaro Martinez è protagonista dello scudetto nerazzurro tanto quanto Lukaku, con cui non condivide solo la maglia dell’Inter e l’area di rigore. L’argentino spende parole di elogio per la sua squadra. Di seguito un estratto dell’appuntamento con “Il 9 e il 10 – Lo Scudetto visto dalla LuLa”, in onda da domani – 15 maggio – su DAZN

SQUADRA – Oltre alle parole di Romelu Lukaku (vedi dichiarazioni), ecco quelle di Lautaro Martinez in anteprima: «Dopo la sconfitta contro il Milan e l’uscita dalla Champions League, abbiamo cambiato tanto la testa e il modo di lavorare, perché volevamo davvero vincere qualcosa. Alla fine pensavo che saremmo arrivati tutti più vicini in termini di punti, non immaginavo certo questa differenza. Tutto questo è incredibile anche per me, visto che sono sempre arrivato secondo».

SINGOLI – Lautaro Martinez conferma il primo positivo scambio di battute con il compagno Lukaku: «Quando Romelu è arrivato, io ero all’Inter già da un anno. Il primo giorno che l’ho incontrato mi ha detto: “Ti farò segnare un sacco di gol”. Da lì è cominciato tutto. Matteo Darmian è un professionista, se glielo chiedi fa anche il portiere! Christian Eriksen è un artista. Mi ricordo il primo allenamento che ha fatto qui: ha fatto due gol pazzeschi da fuori area». Domani l’intervista completa di Lautaro Martinez a DAZN, ma prima sarà protagonista di “23”, stasera su Sky Sport 24 (vedi anticipazione).