Pirlo: «Inter campione, per noi una motivazione: vogliamo la Champions»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato questo pomeriggio in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro l’Inter. Le anticipazioni sulle parole del tecnico pubblicate sui canali social della società bianconera.

RIMPIANTI – Pirlo ha dei rimpianti per come è andata la stagione: «Aver visto la prestazione di mercoledì fa pensare che ci dispiace, avremmo potuto avere punti in più rimanendo sempre concentrati come a Reggio Emilia. A fine anno riesamineremo tutta la stagione, analizzando gli errori per non commetterli più»

CHIESA A DISPOSIZIONE – Pirlo annuncia il ritorno di Federico Chiesa: «Sta sempre meglio, credo che domani sarà a disposizione»

UNA MOTIVAZIONE – Pirlo sostiene che giocare contro l’Inter scudettata sia una motivazione: «Domani vedere i nostri avversari freschi campioni d’Italia deve darci una motivazione in più. E non dimentichiamoci che abbiamo possibilità di centrare la qualificazione in Champions League. L’Inter cercherà di vincere».

TORNA DEMIRAL – Pirlo annuncia il ritorno di Demiral: «E’ a disposizione, potrebbe partire dall’inizio»

I COMPLIMENTI – Pirlo parla dello scudetto vinto dall’Inter: «Complimenti all’Inter per lo scudetto, ma potevamo fare di più»

LA RISCOSSA COL SASSUOLO – Pirlo parla dell’ultima vittoria contro il Sassuolo: «Abbiamo fatto una partita da squadra nonostante una sconfitta brutta contro il Milan. C’è stata una reazione, non è facile. Abbiamo fatto una partita di squadra, ci siamo aiutati, belli compatti e siamo riusciti a superare le difficoltà giocando tutti assieme. Avevamo bisogno di ritrovarci a livello di squadra».

ADATTARSI – Pirlo torna sull’adattamento alla squadra: «Volevo dire che mi sono adattato alle caratteristiche dei giocatori. Hai in mente un certo tipo di gioco poi ti rendi conto che i giocatori non sono quelli che hai in testa. Quando sei qua vedi quello che possono fare. Mi sono adattato alle caratteristiche dei giocatori come devono fare tutti. Non puoi decidere tu, devi metterli in campo mettendoli nelle posizioni in cui devono rendere di più».