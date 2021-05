Lautaro Martinez: «Scudetto? Era l’unico obiettivo e ce l’abbiamo fatta!»

OBIETTIVO TRICOLORE RAGGIUNTO! – In un’anticipazione dell’intervista che andrà in onda domani su “Sky Sport”, Lautaro Martinez spiega la svolta nella stagione dell’ Inter . Ecco le parole dell’attaccante argentino, in relazione a quando è arrivato il momento decisivo: «Quando siamo usciti dalla Champions League abbiamo parlato tanto di questa cosa. Rimaneva solo questo obiettivo, quindi dovevamo andare a vincere. Stiamo tutti i giorni qua a pensare cosa dobbiamo fare, a cosa guardare le partite. È la cosa più importante per noi, ce l’abbiamo fatta e siamo felici».

