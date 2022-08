Trevisani: «Rosa Inter la più forte ma 2 cose immediatamente da risolvere»

Riccardo Trevisani, ospite negli studi di Sport Mediaset, ragiona sul precampionato dell’Inter con l’ultima sconfitta per 2-4 contro il Villarreal. I nerazzurri dovranno risolvere alcune situazioni a detta sua

SOLUZIONI − Trevisani commenta il precampionato deludente dei nerazzurri: «La rosa dell’Inter rimane la rosa più forte del campionato, ma alcune cose vanno cambiate. Sia Stefan de Vrij che Samir Handanovic vanno male da qualche anno. Ci sono due cose da risolvere in casa Inter: la difesa perché prende troppi gol e soprattutto bisogna scaricare quest’ansia di mercato con Denzel Dumfries e Milan Skriniar ancora in bilico. Non serve dunque deprimersi bensì trovare subito delle soluzioni».