Marianella: «Inter, poca brillantezza. Meno preoccupante della Juventus»

Massimo Marianella, dagli studi di Sky Sport, si è espresso su Inter e Juventus in difficoltà in questo precampionato. Problema di brillantezza secondo il giornalista

PROBLEMI − Marianella ragiona sulle situazioni di Inter e Juventus: «Ho visto un problema di brillantezza ed è meno preoccupante di quello che si è visto della Juventus, se è solo questo. Io ritengo l’Inter la favorita ai nastri di partenza ma il precampionato ci ha detto che il Milan è la squadra da battere, quello che sta meglio di tutte. Fa apparire le altre un po’ in ritardo. Inter e Juventus sono in una situazione se non normale almeno comprensibile».