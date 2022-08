Skriniar-PSG ansia e allerta Inter: Akanji, un vantaggio e un ostacolo − SM

Rimane in bilico la posizione di Skriniar all’Inter. Dalla Francia non mollano la presa anche se non arrivano segnali. Intanto, in casa nerazzurra si pensa anche al sostituto Akanji

LA SITUAZIONE − In casa Inter, la telenovela Skriniar continua. Daniele Miceli a Sport Mediaset fa il punto: «L’ansia sul mercato quando c’è il PSG di mezzo è sempre alta. In Francia parlano di ottimismo su Milan Skriniar ma ad oggi non c’è un incontro concordato, un segnale da parte dei parigini. L’Inter però deve guardarsi inevitabilmente intorno tant’è che ha messo gli occhi sullo svizzero Manuel Akanji che può diventare un’ottima opportunità di mercato. È in scadenza di contratto e ha fatto capire di andare via. Il Borussia Dortmund non lo fa giocare, ha un ingaggio pari a cinque milioni di euro».