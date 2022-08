Torino, tegola per Juric: nuovo acquisto infortunato. Inter a rischio

Brutte notizie per il Torino e per Ivan Juric, che dovrà fare a meno di uno dei nuovi giocatori acquistati dalla società. Il club, attraverso un comunicato ufficiale, ha infatti informato dello stop di Aleksey Miranchuk. Un infortunio che potrebbe portarlo anche a saltare la gara con l’Inter dell’11 settembre.

INFORTUNIO – Problemi per il Torino e per Ivan Juric, costretto a fare a meno di uno dei suoi nuovi giocatori. Questo il comunicato della società: “Gli accertamenti clinici e strumentali cui è stato sottoposto Alexey Miranchuk, uscito alla fine del primo tempo di Monza-Torino, hanno evidenziato una lesione tra primo e secondo grado del bicipite femorale della coscia destra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione dell’infortunio“. Sebbene non ci sia alcuna prognosi, generalmente i tempi di recupero per un simile infortunio possono arrivare fino a quattro settimane. Se confermato, Miranchuk salterebbe la gara contro l’Inter in programma domenica 11 settembre.