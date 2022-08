Inter e Spezia, otto precedenti: en-plein quasi totale per i nerazzurri

Tra Prima Divisione, Serie A e Coppa Italia, sono otto gli incroci tra Inter e Spezia. Con numeri che arridono ai nerazzurri. In attesa di vederli aggiornati dopo la sfida di sabato sera a San Siro.

PRECEDENTI – Sono otto gli incroci tra Inter e Spezia. In attesa del nono, in programma sabato. Il primo scontro fra le due squadre risale alla stagione 1924-1925, in quella che era allora chiamata Prima Divisione. Si giocò a San Siro e furono i nerazzurri a trionfare con il punteggio di 5-2, ripetendosi poi in casa dei liguri nella gara di ritorno con il punteggio di 0-1. Per il terzo precedente bisogna fare un salto di 12 anni, quando nel 1937 l’allora Ambrosiana ottenne un pesante 7-1 in Coppa Italia. Sempre di Coppa Italia è il precedente successivo, nel 1989, che vide nuovamente i nerazzurri trionfare (questa volta per 1-0). Infine le gare andata e ritorno delle ultime due stagioni in campionato: 2-1 per l’Inter in casa e 1-1 al Picco nella stagione 2020/2021, seguite poi da un 2-0 a Milano e un 1-3 in Liguria per i nerazzurri nella stagione da poco conclusasi.

NUMERI TOTALI – In totale i numeri per l’Inter contro lo Spezia sono di sette vittorie in otto incroci e un pareggio. Un en-plein quasi completo frutto di ventidue gol fatti (di cui diciassette a San Siro) e sei subiti (di cui quattro tra le mura di casa). Dati che sicuramente fanno ben sperare in vista della sfida di sabato sera, sebbene bisogni come sempre tener ben presente che ogni partita fa storia a sé.