Conte, ufficiale un rinforzo per il suo Tottenham: ex obiettivo dell’Inter

È ora ufficiale un nuovo acquisto da parte del Tottenham per il tecnico Antonio Conte. Si tratta nientemeno che dell’esterno Destiny Udogie, accostato anche all’Inter nei primi giorni di questo mercato.

COLPO UFFICIALE – Dopo essere stato accostato anche all’Inter per rinforzare la fascia sinistra, Destiny Udogie si trasferirà ufficialmente in Premier League. Nel dettaglio l’esterno giocherà nel Tottenham di Antonio Conte, che ha comunicato questa sera attraverso una nota di averlo ingaggiato dall’Udinese. Contratto fino al 2027, con un anno di prestito proprio in Friuli per poter proseguire nella sua crescita. il gioca