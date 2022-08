Lautaro Martinez, caccia al primo gol: striscia aperta con lo Spezia

Rimasto a secco durante l’esordio contro il Lecce, Lautaro Martinez proseguirà la caccia al suo primo gol stagionale nella partita di sabato contro lo Spezia, a San Siro. Squadra, inoltre, contro la quale ha una striscia positiva aperta.

CACCIA AL PRIMO GOL – Lautaro Martinez è pronto a inaugurare la sua stagione con il primo gol. Obiettivo non riuscito a Lecce, dove comunque è stato autore dell’assist per la rete all’ultimo secondo di Denzel Dumfries. Per l’argentino ora l’occasione si ripresenterà sabato a San Siro, contro lo Spezia. Squadra contro la quale il numero dieci nerazzurro potrà inoltre proseguire la sua striscia positiva. Negli ultimi due scontri con i liguri, infatti, Lautaro Martinez ha messo a segno in totale due reti e due assist. Sia nella gara di andata a San Siro dello scorso anno (finita 2-0), sia nell’1-3 di aprile al Picco. Un altro assist è arrivato anche nella stagione 2020-2021 nella gara di San Siro vinta per 2-1. Insomma, lo Spezia è una squadra contro cui il Toro ha mostrato di essere particolarmente ispirato. Un buon segno, in vista della gara di sabato e della ricerca del suo primo gol stagionale.