Tesser: «Errore Radu? Non c’entra il giro palla. Scamacca-Inter adesso»

Attilio Tesser, allenatore del neopromosso in Serie B Modena, ha analizzato l’errore di Radu in Bologna-Inter. Poi qualche considerazione su Scamacca, in orbita nerazzurra

ERRORE INDIVIDUALE − Tesser su Sportitalia mercato analizza il clamoroso infortunio di Radu in Bologna-Inter: «Radu si è fatto trovare fermo, è stato un errore più tecnico. Lo doveva fare col sinistro che non è il suo piede. Il giro palla è normale, non c’entra il portiere come sviluppo. E’ questione tecnica, errore individuale. Inzaghi e Pioli? Sono bravissimi e preparatissimi. Sanno entrambi come si può vincere un campionato. Scamacca? Già pronto per Inter e Milan, deve essere pronto adesso perché se poi non va adesso può perdere un treno importante».