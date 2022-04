Castellazzi: «Radu, errore tecnico. Handanovic? Gli avrà parlato in privato»

L’ex portiere nerazzurro, Luca Castellazzi, ha parlato dagli studi di Sportitalia mercato dell’errore di Radu in Bologna-Inter. Da ex compagno di Handanovic, poi spiega il comportamento di Handanovic

CASO RADU − Castellazzi sull’episodio che ha coinvolto il portiere romeno in Bologna-Inter: «Handanovic che non va a rincuorare Radu? Non è mai stato uno che esterna i suoi sentimenti, nello spogliatoio ha scambiato 4 parole con Radu, in privato non davanti la gente. Radu? Errore tecnico, è una rimessa laterale. Non colpisce bene la palla, di conseguenza paga dazio. Pesante è il momento, se lo avesse fatto alla quarta giornata non se lo sarebbe ricordato nessuno. Da portiere Perisic può passarla dietro, il Bologna pressava uomo su uomo. Ti esponi al rischio però obiettivamente c’era lo spazio per la giocata. Inoltre, il portiere poteva calciare lungo. Con la pressione di Sansone, la giocata di primo era giusta e funzionale. E’ un errore tecnico circoscritto ma la giocata era giusta».