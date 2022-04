Bergomi: «Inter, il gol di Tonali ti ha tolto qualcosa! Vedo una difficoltà»

Beppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Sport, ha analizzato il momento dell’Inter dopo il KO col Bologna. Secondo lo Zio, nerazzurri meno sicuri dopo il gol allo scadere di Tonali in Lazio-Milan

PERDITA DI CERTEZZE − Bergomi ritiene che la squadra di Inzaghi abbia perso sicurezza: «L’Inter voleva giocare come sempre. Poi ci sono errori ed errori. Errore individuale che normalmente un portiere commette. Dispiace per Radu. Il Milan anche dopo una sconfitta o una prestazione negativa ha reagito sempre molto bene. Mentre Inter e Napoli no. Il gol di Tonali secondo me ha tolto qualcosa all’Inter. Dopo l’1-1 non ha avuto più le certezze per fare quel tipo di partita. L’Inter ha determinati giocatori, se trova squadre chiuse, a parte di Perisic, non ha altri giocatori bravi nell’1 vs 1».