Teotino: «Scommesse, vicenda delicata. Su Corona va detto che…»

Teotino ha parlato del caso scommesse che sta provocando un vero e proprio scossone in Serie A e non solo. Le sue parole anche su Corona.

FONTE NON UFFICIALE − Gianfranco Teotino, a Sky Sport, ha parlato di quanto sta scuotendo il mondo del calcio italiano: «La vicenda è delicata. Oltretutto sappiamo che quello che sta emergendo per il caso scommesse arriva da una fonte non ufficiale. Fabrizio Corona resta un personaggio discusso e discutibile, è comunque un pregiudicato. Quindi tutto questo complica maledettamente le cose. Spero che dagli inquirenti venga fatto un punto pubblico della situazione. Su cosa siano effettivamente accusati questi giocatori messi in prima pagina. Le scommesse fatte su partite di calcio nello specifico è prevista una squalifica di almeno 3 anni e ammenda non inferiore a 25mila euro. Ma si può andare a patteggiamento, come sembra stia accadendo per Fagioli».