Teotino: «Per Lukaku si può aspettare. Gli errori di mercato e Skriniar…»

Gianfranco Teotino, ospite della trasmissione Microfono Aperto, commenta la situazione legata a Lukaku e alcune operazioni di mercato condotte dalla dirigenza nerazzurra

LUKAKU, RISPOSTA NEI PROSSIMI MESI – Gianfranco Teotino commenta la situazione di Romelu Lukaku, nuovamente alle prese con un problema fisico: «Con Lukaku bisogna aspettare, la stagione è ancora abbastanza lunga. Se dovesse continuare così diventa difficile immaginare un riscatto. È stato l’uomo più decisivo e trascinante durante il biennio Conte, per cui penso che si deva fare di tutto per recuperarlo. Nei prossimi mesi avremo una risposta più decisa».

CORREA, GOSENS E SKRINIAR – il giornalista parla anche degli affari Correa e Gosens, che al momento non stanno rendendo come previsto, e del caso Skriniar: «Alcune cose sono sicuramente giuste, poi sono stati fatti alcuni errori. Correa è stato strapagato rispetto a quanto ha dato all’Inter. Era un pallino di Inzaghi e quindi è stato fato questo sforzo per andare incontro alle esigenze dell’allenatore. Per quanto riguarda Gosens, all’epoca pensavo fosse un’operazione giusta. Pensavo anche che quest’anno sarebbe stato più impiegato. Infine, non capisco questa difesa nei confronti di Skriniar. Ammesso che ci fosse questa offerta di 50mln, parliamo di un buon difensore ma che non fa la differenza. Bremer, per esempio, gioca in un ruolo diverso. Non so se sia meglio in assoluto, ma so che Bremer ha ruolo di guida della difesa che Skriniar non è mai stato in grado di avere».