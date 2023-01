FOTO – Asllani, brilla in Inter-Parma. Lui la mente dei due gol. Felice sui social

Asllani pubblica un post sui propri profili social al termine di Inter-Parma. Il centrocampista albanese è tra i pochi in campo a rispondere positivamente. La sua prestazione regala gli assist dei due gol che permettono ai nerazzurri di qualificarsi ai quarti di finale di Coppa Italia.

LA MENTE – Kristjan Asllani è tra i pochi giocatori nerazzurri in campo in Inter-Parma a non deludere le aspettative (vedi pagelle). Propositivo, instancabile e decisivo. Da lui partono i palloni che, alla fine, mandano in rete prima Lautaro Martinez e poi Francesco Acerbi. Al termine del match di Coppa Italia pubblica alcuni scatti sul proprio profilo Instagram e aggiunge: «Quarti di finale!».