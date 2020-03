Teotino: “Inter, alzati troppo i toni. Marotta? Non giocare lunedÃ¬ un errore”

Teotino: “Inter, alzati troppo i toni. Marotta? Non giocare lunedì un errore”

Intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Gianfranco Teotino ha parlato dell’Inter e di Giuseppe Marotta. Secondo il noto giornalista, il dirigente nerazzurro avrebbe sbagliato a declinare la proposta di disputare Juventus-Inter nella giornata di oggi.

TONI ALTI – Gianfranco Teotino è convinto che l’Inter abbia alzato troppo i toni nelle ultime ore. Una critica anche a Giuseppe Marotta: «L’Inter forse sta esagerando nella sua politica alzando troppo i toni. Se Marotta ha rifiutato di giocare al lunedì ha commesso un errore, ma ancora peggio ha fatto la Lega nel cambiare in 24 ore una decisione già presa. Campionato falsato? Dei disagi ci sono in quanto situazione di emergenza. La Lega ha fatto scelte sbagliate e male, ma le conseguenze sulla ‘regolarità’ ci sarebbero state in ogni caso. Il minore dei mali sarebbe stato giocare regolarmente le partite nelle date fissate. Molto coraggiosa sarebbe stata far giocare tutti a porte chiuse, normale far giocare le partite nelle zone rosse senza pubblico».