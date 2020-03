Perinetti: “Eriksen? Ha grande qualitÃ . Conte vuole giocatori funzionali”

Perinetti: “Eriksen? Ha grande qualità. Conte vuole giocatori funzionali”

Condividi questo articolo

Intervenuto sullle frequenze di “Radio Sportiva”, Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha parlato di Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter. Un commento anche alla situazione rinvii, che, in queste ore, sta animando la Serie A.

QUALITA’ – Parole di stima da parte di Giorgio Perinetti nei confronti di Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter di Antonio Conte. Un comento, inoltre, alla situazione relativa alle partite rinviate in Serie A: «Rinvii? La situazione è complessa, dipendiamo dalla situazione di Governo e Lega. Siamo stati tutti presi un po’ alla sprovvista su un problema importante e non tutte le decisioni sono felici. Mi auguro che si trovi la soluzione meno peggiore. Mi aspetto che la Lega proponga delle soluzioni che possano essere le meno peggiori possibili, sperando che il buon senso possa portare a una conclusione del campionato nella maniera migliore possibile. Eriksen? Ha grande qualità, lo sta dimostrando. Conte vuole giocatori funzionali al suo credo ma ci vuole tempo per entrare nel meccanismo».