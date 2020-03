Juventus-Inter e altri recuperi: consiglio di lega straordinario in corso

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato poco da fa “Sky Sport”, è in corso un consiglio di lega straordinario. All’ordine del giorno le modifiche al calendario del campionato per permettere il recupero delle partite rinviate nelle ultime giornate, tra cui Juventus-Inter

CONSIGLIO STRAORDINARIO – Nel mezzo delle polemiche dopo i rinvii delle ultime giornate – tra cui il big match Juventus-Inter – è di poco fa la notizia del secondo consiglio di lega straordinario in due giorni, dopo quello conclusosi ieri con un nulla di fatto. All’ordine del giorno le modifiche del calendario e la scelta delle date in cui recuperare le partite rinviate. Non un compito facile, visti gli impegni soprattutto della squadra nerazzurra.