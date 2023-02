Teotino: «Champions League? Napoli tra le 5 favorite, Inter e Milan no!»

Teotino ha parlato del percorso delle italiane in Champions League: Napoli, Inter e Milan. Il giornalista analizza l’andamento delle tre squadre e tira le somme

POSSIBILE FINALE ITALIANA? − Su Radio Sportiva si discute del percorso delle tre italiane in Champions League. Gianfranco Teotino ha risposto alla domanda di un ascoltatore, che auspicava ad una possibile finale tutta italiana: «Nel calcio non c’è nulla di impossibile, diciamo che è improbabile. Al momento mi sembra che il Napoli sia all’altezza delle squadre che puntino alla Champions League e le milanesi no. Poi ovviamente conta il momento delle squadre, il sorteggio, la fortuna. Ad oggi tipo il Manchester City mi sembra una squadra in difficoltà. Difficile dire adesso. Sulla base dell’andamento dell’intera stagione e quello attuale vedo il Napoli tra le cinque squadre favorite a vincere, e in Inter e Milan invece non le vedo. Innanzitutto, dovranno passare il proprio turno perché ancora non l’hanno fatto e devono stare attente in trasferta».