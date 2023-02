Inzaghi, nuova linfa dalla panchina! L’Inter può godersi 16 titolari

Simone Inzaghi ha cambiato volto all’Inter sfruttando i cambi dalla panchina. Ora il tecnico nerazzurro può affidarsi a 15-16 titolari.

SVOLTA DECISIVA – Uno degli spunti più interessanti che si possono ricavare da Inter-Porto di mercoledì riguarda Simone Inzaghi. Il tecnico ha infatti preparato molto bene la gara, tanto da meritare la vittoria anche solo ai punti. Ma è grazie ai cambi che questa si concretizza. Inserendo Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic, Robin Gosens e Denzel Dumfries, Inzaghi trova forze fresche e piega l’inerzia offensiva a favore dell’Inter. Ottenendo così un doppio motivo per festeggiare.

PROBLEMA CONTRARIO – In questa stagione Inzaghi non ha quasi mai potuto lavorare con l’organico completo. E, a onor del vero, nemmeno in questo momento può farlo, vista la lungodegenza di Joaquin Correa. Tuttavia la situazione è decisamente migliore a quella dei mesi scorsi, anche solo per i rientri di Brozovic e Lukaku. Ora Inzaghi si gira verso la panchina dell’Inter e può sorridere. Perché il tecnico nerazzurro non avrà solo scelte obbligate a sua disposizione. Ma può fare affidamento su un gruppo di 15-16 titolari. E può divertirsi con i ballottaggi ad ogni partita.

Inzaghi può usare la panchina dell’Inter come un’arma

NUOVE LETTURE – Il rientro di Brozovic a centrocampo non obbliga più Henrikh Mkhitaryan agli straordinari. E quello di Lukaku in attacco favorisce il riposo per Edin Dzeko (più che necessario). Mentre su entrambe le fasce Inzaghi può contare su due esterni con caratteristiche diverse ma complementari. Insomma, si scrive la parola “fine” al capitolo sul problema di Inzaghi coi cambi. Sappiamo che il tecnico piacentino non ama eseguire esperimenti tattici a gara in corso. Preferisce limitarsi a sostituzioni ruolo per ruolo. E questo non cambierà di certo ora che le rotazioni si ampliano a 15-16 titolari. Semplicemente Inzaghi potrà (e dovrà) dosare meglio le forze dei suoi uomini. Sapendo di poter usare due formazioni anche molto diverse nel corso dei 90 minuti.