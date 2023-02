Agresti: «Mi dicono di un Brozovic ai margini dell’Inter! Può essere ceduto»

Agresti parla di Marcelo Brozovic. Il regista croato sta piano piano ritrovando la miglior condizione. Intanto, secondo il giornalista è ai margini dell’Inter

AI MARGINI − In collegamento su Radio Radio, Stefano Agresti si concentra sul futuro di Brozovic all’Inter: «L’anno scorso Inzaghi è andato in difficoltà quando è mancato il croato. Ne ha provato tanti ma non sono andati bene. Quest’anno, Calhanoglu anche in quel ruolo ha fatto un salto di qualità, Asllani non lo ritiene pronto, Brozovic fuori e lui ha optato per il turco. Importante che la squadra funzioni. Penso che se in estate troveranno acquirenti lo cederanno. Il futuro dell’Inter credo possa essere tracciato in questo modo e Brozovic dicono sia anche un po’ ai margini. Calhanoglu sta facendo una stagione pazzesca».