Tegola Inter: infortunio per Bastoni, in dubbio per il Real Madrid?

Tegola per l’Inter alla vigilia della sfida di domani contro la Sampdoria. Come annunciato da Simone Inzaghi in conferenza stampa (QUI la diretta live) Alessandro Bastoni ha un problema e non sarà della partita.

L’Inter dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni nella sfida di domani contro la Sampdoria. Il tecnico Simone Inzaghi ha annunciato in conferenza che il difensore è trovato affaticato dalla nazionale e lunedì svolgerà accertamenti. Il giocatore è in dubbio anche per l’incontro di Champions League contro il Real Madrid di mercoledì prossimo. Le parole di Inzaghi in conferenza: «Ho un problemino che riguarda Bastoni, tornato affaticato: ieri ha provato ad allenarsi, ha sentito un fastidio e sicuramente non ce l’avremo per domani. Lunedì dovrà fare degli esami più approfonditi ma purtroppo è un’assenza che domani ci condizionerà. Ho tanta scelta in quel ruolo: Kolarov, D’Ambrosio e Dimarco, con tranquillità sceglierò la soluzione migliore».